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Walther FA-222-C Cosenza фотоальбом 60 белых страниц 30x30 кремовый
Walther FA-222-C Cosenza фотоальбом 60 белых страниц 30x30 кремовый
Walther FA-222-C Cosenza фотоальбом 60 белых страниц 30x30 кремовый
Walther FA-222-C Cosenza фотоальбом 60 белых страниц 30x30 кремовый
Walther FA-222-C Cosenza фотоальбом 60 белых страниц 30x30 кремовый

Walther FA-222-C Cosenza фотоальбом 60 белых страниц 30x30 кремовый

Walther
Артикул: DAN-0890

Walther FA-222-C Cosenza - альбом для фотокарточек размером 30x30 см. 

Фотоальбом на 60 белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. 

В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или  фотоклея (покупаются отдельно).

Цвет обложки - кремовый.

Описание

Walther FA-222-C Cosenza фотоальбом 60 белых страниц 30x30 кремовый

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