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Walther FA-208-P Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 коричневый

Walther FA-208-P Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 коричневый

Walther
Артикул: DAN-0884

Walther FA-208-P Fun Trend - фотоальбом для фотокарточек размером 30x30 см. 

Фотоальбом на сто белых страниц для хранения фотоснимков, размером 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - коричневый.

Описание

Walther FA-208-P Fun Trend фотоальбом 100 белых страниц 30x30 коричневый

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