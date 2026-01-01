Walther FA-201-R Grindy фотоальбом 60 черных страниц 30x30 увядшая роза

Артикул: DAN-5333

Фотоальбом Walther FA-201-R Grindy 60 черных страниц 30x30, увядшая роза.

Фотоальбом на 60 черных плотных бумажных страниц, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно). На обложке стилизованная увядшая роза.