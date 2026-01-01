Walther FA-192-D Buddha фотоальбом 40 белых страниц 26x25 серый

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther FA-192-D Buddha 40 белых страниц 26x25, серый.
Фотоальбом на 40 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 26x25 см. На обложке изображен Будда в серых тонах.
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