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WALTHER FA-131 All-round белый с окошком фотоальбом коала 40 белых страниц 26x25 см
WALTHER FA-131 All-round белый с окошком фотоальбом коала 40 белых страниц 26x25 см
WALTHER FA-131 All-round белый с окошком фотоальбом коала 40 белых страниц 26x25 см
WALTHER FA-131 All-round белый с окошком фотоальбом коала 40 белых страниц 26x25 см

WALTHER FA-131 All-round белый с окошком фотоальбом коала 40 белых страниц 26x25 см

Walther
Артикул: DAN-9830

Традиционный свадебный альбом в книжном переплёте. Обложка из высококачественной  текстурированной бумаги с тиснением  в виде. Кроме этого   на лицевой стороне обложки имеется вырез для фотографии. Размер альбома: 26x25 см, в альбоме 40 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска.  Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.

Описание

WALTHER FA-131 All-round белый с окошком фотоальбом коала 40 белых страниц 26x25 см

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