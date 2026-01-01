WALTHER FA-131 All-round белый с окошком фотоальбом коала 40 белых страниц 26x25 см

Артикул: DAN-9830

Традиционный свадебный альбом в книжном переплёте. Обложка из высококачественной текстурированной бумаги с тиснением в виде. Кроме этого на лицевой стороне обложки имеется вырез для фотографии. Размер альбома: 26x25 см, в альбоме 40 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.