WALTHER FA-113 Book of Love свадебный фотоальбом белый c сердечками 50 белых страниц 28x30 см

Артикул: DAN-9825

Традиционный свадебный альбом в книжном переплёте. Обложка из высококачественной ламинированной мелованной бумаги с тиснением.

Этот альбом украшен иллюстрацией в виде небольших разноцветных сердечек по всей обложке, два из этих сердечек золотистые и тиснённые. Размер альбома: 28x30.5см, в альбоме 50 белых не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.