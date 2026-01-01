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WALTHER FA-113 Book of Love свадебный фотоальбом белый c сердечками 50 белых страниц 28x30 см

WALTHER FA-113 Book of Love свадебный фотоальбом белый c сердечками 50 белых страниц 28x30 см

Walther
Артикул: DAN-9825

Традиционный свадебный альбом в книжном переплёте. Обложка из высококачественной  ламинированной мелованной бумаги с тиснением.
Этот альбом украшен иллюстрацией в виде небольших разноцветных сердечек по всей обложке, два из этих сердечек золотистые и тиснённые. Размер альбома:  28x30.5см, в альбоме 50 белых не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.

Описание

WALTHER FA-113 Book of Love свадебный фотоальбом белый c сердечками 50 белых страниц 28x30 см

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