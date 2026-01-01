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Walther EA-201-R Grindy фотоальбом на 400 фото 10x15 увядшая роза
Walther EA-201-R Grindy фотоальбом на 400 фото 10x15 увядшая роза
Walther EA-201-R Grindy фотоальбом на 400 фото 10x15 увядшая роза
Walther EA-201-R Grindy фотоальбом на 400 фото 10x15 увядшая роза

Walther EA-201-R Grindy фотоальбом на 400 фото 10x15 увядшая роза

Walther
Артикул: DAN-5350

Фотоальбом Walther EA-201-R Grindy на 400 фото 10x15 см, увядшая роза.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.  На обложке изображена стилизованная увядшая роза.

Описание

Walther EA-201-R Grindy фотоальбом на 400 фото 10x15 увядшая роза

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