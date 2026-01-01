Walther EA-201-R Grindy фотоальбом на 400 фото 10x15 увядшая роза

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther EA-201-R Grindy на 400 фото 10x15 см, увядшая роза.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 400 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. На обложке изображена стилизованная увядшая роза.
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