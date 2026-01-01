Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 розовый

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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Henzo 98406 Baby Moments - фотоальбом детский на 200 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - розовый.
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