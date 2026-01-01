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Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 голубой
Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 голубой
Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 голубой
Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 голубой
Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 голубой
Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 голубой

Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 голубой

Henzo
Артикул: DAN-0962

Henzo 98406 Baby Moments - фотоальбом детский на 200 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - голубой.

Описание

Henzo 98406 Baby Moments фотоальбом детский на 200 фото 10x15 голубой

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