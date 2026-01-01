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Henzo 98260 Safari Kid фотоальбом 100 белых страниц в коробке со стикерами 29х33 детский
Henzo 98260 Safari Kid фотоальбом 100 белых страниц в коробке со стикерами 29х33 детский
Henzo 98260 Safari Kid фотоальбом 100 белых страниц в коробке со стикерами 29х33 детский
Henzo 98260 Safari Kid фотоальбом 100 белых страниц в коробке со стикерами 29х33 детский

Henzo 98260 Safari Kid фотоальбом 100 белых страниц в коробке со стикерами 29х33 детский

Henzo
Артикул: MTG-0126

Детский фотоальбом Henzo 98260 Safari Kid предназначен для наклеивания фотографий. 100 страниц формата 33х29 см выполнены из плотной белой бумаги, проложены калькой и скреплены книжным переплетом. Обложка из ламинированного картона с выполненными в детской манере изображениями животных тропиков. Крепление фотографий с помощью фотоклея или стикеров (уголков).

Описание

Henzo 98260 Safari Kid фотоальбом 100 белых страниц в коробке со стикерами 29х33 детский

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