Henzo 98260 Safari Kid фотоальбом 100 белых страниц в коробке со стикерами 29х33 детский

Артикул: MTG-0126

Детский фотоальбом Henzo 98260 Safari Kid предназначен для наклеивания фотографий. 100 страниц формата 33х29 см выполнены из плотной белой бумаги, проложены калькой и скреплены книжным переплетом. Обложка из ламинированного картона с выполненными в детской манере изображениями животных тропиков. Крепление фотографий с помощью фотоклея или стикеров (уголков).