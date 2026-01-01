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Henzo 98201 Flowerfest фотоальбом на 200 фото 10x15 зелёный

Henzo 98201 Flowerfest фотоальбом на 200 фото 10x15 зелёный

Henzo
Артикул: MTG-0124

Фотоальбом Henzo 98201 Flowerfest рассчитан на 200 фотографий формата 10x15 см. Страницы белого цвета с пластиковыми кармашками, имеются места для подписи. Обложка выполнена из прочного ламинированного картона приятного зеленого цвета. Фотоальбом сочетает внутреннее качество исполнения из лучших материалов с эксклюзивным внешним обликом.

Описание

Henzo 98201 Flowerfest фотоальбом на 200 фото 10x15 зелёный

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