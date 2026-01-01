Henzo 98201 Flowerfest фотоальбом на 200 фото10x15 красный

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Henzo 98201 Flowerfest вмещает в себя 200 фотографий размером 10х15 см, которые помещаются в кармашки. Белый цвет страниц позволяет сконцентрировать внимание при просмотре именно на фотоснимки.
Обложка выполнена из экологически чистого ламинированного картона красных тонов, листы - из качественной бумаги, которая даже по прошествии многих лет не теряет свой цвет и не желтеет. Фотографии надежно защищены от внешних воздействий. Благодаря оснащению книжным переплетом, фотоальбом не гнется, удобен в использовании и долговечен.
Фотоальбом Henzo 98201 Flowerfest на 200 фото10x15 красный - это оригинальный и стильный органайзер для фотографий.
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