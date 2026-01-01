Henzo 22096 Romance фотоальбом свадебный 80 белых страниц 28x30.5 красный

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Свадебный фотоальбом Henzo 22096 Romance с 80 белыми страницами. Обложка красного цвета сделана из прочного твердого картона. На ней нанесен символичный рисунок - невеста со свадебным букетом. На первой странице отведено место для записей. Страницы скреплены книжным переплетом. Фотографии в альбоме фиксируются с помощью стикеров, уголков или специального клея. Размер фотографий 28х30,5 см.
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