images
Henzo 22096 Romance фотоальбом свадебный 80 белых страниц 28x30.5 красный

Henzo 22096 Romance фотоальбом свадебный 80 белых страниц 28x30.5 красный

Henzo
Артикул: MTG-0114

Свадебный фотоальбом Henzo 22096 Romance с 80 белыми страницами. Обложка красного цвета сделана из прочного твердого картона. На ней нанесен символичный рисунок - невеста со свадебным букетом. На первой странице отведено место для записей. Страницы скреплены книжным переплетом. Фотографии в альбоме фиксируются с помощью стикеров, уголков или специального клея. Размер фотографий 28х30,5 см.

Описание

Henzo 22096 Romance фотоальбом свадебный 80 белых страниц 28x30.5 красный

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Обзор 5 самых удивительных камер в мире
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Амира Фриц
Амира Фриц
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.