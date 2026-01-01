Henzo 22067 Noa фотоальбом свадебный 60 белых страниц 28х30.5 бежевый

Артикул: MTG-0113

Свадебный фотоальбом Henzo 22067 Noa бежевого цвета с 56 белыми и 4 иллюстрированными страницами 28х30,5 см, без кармашков, со вставками из пергамента. Имеет прочный книжный переплет с изображением обручальных колец, который не позволит альбому рассыпаться на части, а страницы из плотной бумаги не изменят своего цвета с течением времени. В изделии использованы высокопрочные и безопасные материалы. При разработке дизайна был применен принцип минимализма, что придает альбому элегантный и благородный вид.