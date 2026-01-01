images
images
images
Henzo 22006 Yara фотоальбом свадебный 60 белых страниц 28х30.5 бежевый
Henzo 22006 Yara фотоальбом свадебный 60 белых страниц 28х30.5 бежевый
Henzo 22006 Yara фотоальбом свадебный 60 белых страниц 28х30.5 бежевый

Henzo 22006 Yara фотоальбом свадебный 60 белых страниц 28х30.5 бежевый

Henzo
Артикул: MTG-0112

Henzo 22006 Yara - элегантный свадебный фотоальбом. Обложка - ламинированный картон бежевого цвета. На обложке есть окошко для небольшой фотографии. Надёжный книжный переплет. Количество страниц - 60. Бумажные страницы (28х30,5 см) белого цвета с калькой. Фотографии помещаются в фотоальбом при помощи стикеров или в специальные уголки.

Описание

Henzo 22006 Yara фотоальбом свадебный 60 белых страниц 28х30.5 бежевый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Борис Игнатович – мастер выразительного ракурса
Борис Игнатович – мастер выразительного ракурса
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.