Henzo 22006 Yara фотоальбом свадебный 60 белых страниц 28х30.5 бежевый

Артикул: MTG-0112

Henzo 22006 Yara - элегантный свадебный фотоальбом. Обложка - ламинированный картон бежевого цвета. На обложке есть окошко для небольшой фотографии. Надёжный книжный переплет. Количество страниц - 60. Бумажные страницы (28х30,5 см) белого цвета с калькой. Фотографии помещаются в фотоальбом при помощи стикеров или в специальные уголки.