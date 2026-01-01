Henzo 22006 Yara фотоальбом свадебный 60 белых страниц 28х30.5 бежевый

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Henzo 22006 Yara - элегантный свадебный фотоальбом. Обложка - ламинированный картон бежевого цвета. На обложке есть окошко для небольшой фотографии. Надёжный книжный переплет. Количество страниц - 60. Бумажные страницы (28х30,5 см) белого цвета с калькой. Фотографии помещаются в фотоальбом при помощи стикеров или в специальные уголки.
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