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Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 розовый
Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 розовый
Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 розовый
Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 розовый

Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 розовый

Henzo
Артикул: MTG-0111

Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский сочетает в себе не только оригинальный и современный дизайн, но и высокое качество и практичность. Его обложка выполнена из ламинированного картона розового цвета. В альбоме расположено 60 страниц формата 28х30,5 см из плотной бумаги, на которых фотографии крепятся под специальные уголки или при помощи стикеров. Листы скреплены книжным переплетом. Внутри фотоальбом выдержан в белом цвете, что позволяет не отвлекать внимание от самих фотоснимков.

Описание

Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 розовый

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