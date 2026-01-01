Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 розовый

Артикул: MTG-0111

Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский сочетает в себе не только оригинальный и современный дизайн, но и высокое качество и практичность. Его обложка выполнена из ламинированного картона розового цвета. В альбоме расположено 60 страниц формата 28х30,5 см из плотной бумаги, на которых фотографии крепятся под специальные уголки или при помощи стикеров. Листы скреплены книжным переплетом. Внутри фотоальбом выдержан в белом цвете, что позволяет не отвлекать внимание от самих фотоснимков.