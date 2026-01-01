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Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 голубой
Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 голубой
Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 голубой
Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 голубой
Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 голубой

Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 голубой

Henzo
Артикул: MTG-0110

Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский приятно впечатляет внешним видом и удобством в использовании. В альбоме расположено 60 страниц (30,5х28 см) из плотной бумаги, на которых фото крепятся под специальные уголки или при помощи стикеров. Листы скреплены книжным переплетом. Обложка выглядит эстетично и привлекательно, на ней размещен забавный принт на детскую тематику. Она выполнена из ламинированного картона голубого цвета. Внутри фотоальбом выдержан в белом цвете, что позволяет не отвлекать внимание от самих фотоснимков. Для производства фотоальбома были задействованы современные технологии, использованы качественные расходные материалы, поэтому он долго и надежно прослужит Вам.

Описание

Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 голубой

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