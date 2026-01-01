Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский 60 белых страниц 28x30.5 голубой

Артикул: MTG-0110

Henzo 20161 JESSY фотоальбом детский приятно впечатляет внешним видом и удобством в использовании. В альбоме расположено 60 страниц (30,5х28 см) из плотной бумаги, на которых фото крепятся под специальные уголки или при помощи стикеров. Листы скреплены книжным переплетом. Обложка выглядит эстетично и привлекательно, на ней размещен забавный принт на детскую тематику. Она выполнена из ламинированного картона голубого цвета. Внутри фотоальбом выдержан в белом цвете, что позволяет не отвлекать внимание от самих фотоснимков. Для производства фотоальбома были задействованы современные технологии, использованы качественные расходные материалы, поэтому он долго и надежно прослужит Вам.