Henzo 20034 Noa фотоальбом детский 56 белых страниц 28х30.5 бежевый

Артикул: MTG-0109

Детский фотоальбом Henzo 20034 Noa с 56 белыми и 4 иллюстрированными страницами 28х30,5 см, с пергаментными вставками. Фотографии крепятся на специальные стикеры. Бежевого цвета ламинированный картон обложки сохранит форму на долгие годы и избавит от трудностей в уходе, а прочное крепление страниц позволяет эксплуатировать фотоальбом долгие годы.