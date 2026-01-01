Henzo 20034 Noa фотоальбом детский 56 белых страниц 28х30.5 бежевый

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Детский фотоальбом Henzo 20034 Noa с 56 белыми и 4 иллюстрированными страницами 28х30,5 см, с пергаментными вставками. Фотографии крепятся на специальные стикеры. Бежевого цвета ламинированный картон обложки сохранит форму на долгие годы и избавит от трудностей в уходе, а прочное крепление страниц позволяет эксплуатировать фотоальбом долгие годы.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter