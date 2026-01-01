Henzo 20032 Yara фотоальбом детский 56 белых страниц 28х30.5 розовый

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Детский фотоальбом Henzo 20032 Yara отличает минималистичный элегантный дизайн и великолепное европейское качество. Предназначен для размещения фото различного формата. Их вклеивают на плотные бумажные, переложенные тонким пергаментом страницы с помощью специальных уголков или стикеров. Белый фон гармонично контрастирует с фото любой насыщенности и яркости. Твердая обложка из ламинированного картона розового цвета в течение долгих лет не деформируется и не теряет первоначальный вид. Фотоальбом содержит 56 белых страниц (28х30,5 см) и 4 иллюстрированых.
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