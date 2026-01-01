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Henzo 20032 Yara фотоальбом детский 56 белых страниц 28х30.5 голубой

Henzo 20032 Yara фотоальбом детский 56 белых страниц 28х30.5 голубой

Henzo
Артикул: MTG-0108

Детский фотоальбом Henzo 20032 Yara предназначен для размещения фото различного формата. Фотографии фиксируются с помощью стикеров, уголков или специального клея. На первой странице отведено место для записей. Страницы скреплены книжным переплетом. Фотография на обложке может заменяться Вашей фотографией. Твердая обложка из ламинированного картона голубого цвета в течение долгих лет не деформируется и не теряет первоначальный вид. Фотоальбом содержит 56 белых страниц (28х30,5 см) и 4 иллюстрированных.

Описание

Henzo 20032 Yara фотоальбом детский 56 белых страниц 28х30.5 голубой

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