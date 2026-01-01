Henzo 20002 Sammy фотоальбом детский 56 белых страниц 28x30.5 розовый

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Детский фотоальбом Henzo 20002 Sammy розового цвета с дизайном плюшевого медведя изготовлен из лучших материалов. Отличается высоким качеством и приятной на ощупь текстурой. Изделие содержит 4 иллюстрированных и 56 белых страниц из плотной бумаги (формат 28х30,5 см), скрепленные книжным переплетом.
Листы отделены прозрачной бумагой, обеспечивающей идеальное состояние всех хранимых материалов. Фотографии крепятся с помощью специального клея или стикеров (уголков).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter