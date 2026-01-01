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Henzo 20002 Sammy фотоальбом детский 56 белых страниц 28x30.5 розовый

Henzo 20002 Sammy фотоальбом детский 56 белых страниц 28x30.5 розовый

Henzo
Артикул: MTG-0106

Детский фотоальбом Henzo 20002 Sammy розового цвета с дизайном плюшевого медведя изготовлен из лучших материалов. Отличается высоким качеством и приятной на ощупь текстурой. Изделие содержит 4 иллюстрированных и 56 белых страниц из плотной бумаги (формат 28х30,5 см), скрепленные книжным переплетом.

Листы отделены прозрачной бумагой, обеспечивающей идеальное состояние всех хранимых материалов. Фотографии крепятся с помощью специального клея или стикеров (уголков).

Описание

Henzo 20002 Sammy фотоальбом детский 56 белых страниц 28x30.5 розовый

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