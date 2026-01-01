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Henzo 19694 Baroque фотоальбом на 36 фото10х15 в ассортименте

Henzo 19694 Baroque фотоальбом на 36 фото10х15 в ассортименте

Henzo
Артикул: MTG-0104

Фотоальбом Henzo 19694 Baroque (в ассортименте) на 36 фото подходит для снимков форматом 10х15 см. Листы изготовлены из прочного полипропилена и надежно прикреплены к основанию. С помощью прозрачных карманов Вы быстро и надежно зафиксируете фотоснимки. Фотоальбом обладает современным дизайном. Ламинированная обложка с контрастным, абстрактным принтом полностью соответствует тенденциям современной моды. Расцветка будет гармонично смотреться с любой тематикой фотокарточек. Фотоальбом, благодаря компактным размерам, можно взять в турпоездку или на дружественную встречу, т.к. не займет много места в рюкзаке или сумочке.

Описание

Henzo 19694 Baroque фотоальбом на 36 фото10х15 в ассортименте

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