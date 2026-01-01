images
Henzo 19693 Baroque фотоальбом на 100 фото 10х15 в ассортименте

Henzo 19693 Baroque фотоальбом на 100 фото 10х15 в ассортименте

Henzo
Артикул: MTG-0103

Фотоальбом Henzo 19694 Baroque рассчитан на 100 фотографий размером 10х15 см. С помощью прозрачных кармашков можно быстро и надежно зафиксировать фотоснимки на прочных листах черного цвета. Обложка выполнена из ламинированного картона. Цвет - в ассортименте. Изделие изготовлено из экологически чистых и долговечных материалов. Это надежно сохранит помещенные фото, которые не потеряют роскошного вида с течением времени.

Описание

Henzo 19693 Baroque фотоальбом на 100 фото 10х15 в ассортименте

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Мерт Алас - турецкая звезда fashion-фотографии
Мерт Алас - турецкая звезда fashion-фотографии
Эйко Хосоэ: современная японская фотография. Откровенность на грани фола
Эйко Хосоэ: современная японская фотография. Откровенность на грани фола
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.