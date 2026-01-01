Henzo 19693 Baroque фотоальбом на 100 фото 10х15 в ассортименте

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Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Henzo 19694 Baroque рассчитан на 100 фотографий размером 10х15 см. С помощью прозрачных кармашков можно быстро и надежно зафиксировать фотоснимки на прочных листах черного цвета. Обложка выполнена из ламинированного картона. Цвет - в ассортименте. Изделие изготовлено из экологически чистых и долговечных материалов. Это надежно сохранит помещенные фото, которые не потеряют роскошного вида с течением времени.
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