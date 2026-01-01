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Henzo 19691 Baroque фотоальбом на 300 фото 10х15 в ассотрименте

Henzo 19691 Baroque фотоальбом на 300 фото 10х15 в ассотрименте

Henzo
Артикул: DAN-0958

Henzo 19691 Baroque - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - в ассортименте (уточняйте у менеджера).

Описание

Henzo 19691 Baroque фотоальбом на 300 фото 10х15 в ассотрименте

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