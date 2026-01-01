Henzo 19665 Liv фотоальбом на 300 фото10x15 белый

Описание

Белый фон обложки украшен черного цвета орнаментом, напоминающим лепестки и горошек, что выглядит привлекательно и необычно. Альбом белого цвета с черным рисунком будет отлично сочетаться на полке рядом с книгами или фоторамками.

Цвет страниц - белый, что позволяет ярким фотографиям выделятся на столь простом фоне.

На одной странице можно разместить горизонтально 3 фотографии.

Крепление страниц – термосварка.



Характеристики: