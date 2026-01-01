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Henzo 19665 Liv фотоальбом на 300 фото10x15 белый

Henzo 19665 Liv фотоальбом на 300 фото10x15 белый

Henzo
Артикул: MTG-0367

Фотоальбом с кармашками и белыми бумажными страницами для 300 фотографий форматом 10х15 см.

Обложка из ламинированного картона белого цвета с черным узором.

Фотоальбом высокого качества, который всегда приятно полистать.

Описание

Белый фон обложки украшен черного цвета орнаментом, напоминающим лепестки и горошек, что выглядит привлекательно и необычно. Альбом белого цвета с черным рисунком будет отлично сочетаться на полке рядом с книгами или фоторамками.

Цвет страниц - белый, что позволяет ярким фотографиям выделятся на столь простом фоне.

На одной странице можно разместить горизонтально 3 фотографии.

Крепление страниц – термосварка.

Характеристики:

  • цвет страниц - белый
  • количество фотографий - 300
  • размер фотографий - 10х15 см
  • цвет обложки - белый

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