Henzo 19665 Liv фотоальбом на 300 фото10x15 белый

Белый фон обложки украшен черного цвета орнаментом, напоминающим лепестки и горошек, что выглядит привлекательно и необычно. Альбом белого цвета с черным рисунком будет отлично сочетаться на полке рядом с книгами или фоторамками.
Цвет страниц - белый, что позволяет ярким фотографиям выделятся на столь простом фоне.
На одной странице можно разместить горизонтально 3 фотографии.
Крепление страниц – термосварка.
Характеристики:
- цвет страниц - белый
- количество фотографий - 300
- размер фотографий - 10х15 см
- цвет обложки - белый