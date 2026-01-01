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Henzo 19638 Back to nature фотоальбом на 100 фото 10x15 в ассортименте

Henzo 19638 Back to nature фотоальбом на 100 фото 10x15 в ассортименте

Henzo
Артикул: MTG-0363

Фотоальбом с кармашками и белыми страницами для 100 фотографий размером 10х15 см.

Обложка выполнена из ламинированного картона, на который нанесен нейтральный принт спокойных оттенков.

Описание

Данный товар выглядит стильно, привлекательно и современно. Помимо этого, он очень удобен и практичен в использовании.

Характеристики:

  • цвет страниц - белый
  • количество фотографий - 100
  • размер фотографий - 10х15 см
  • цвет обложки - принт

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