Henzo 19638 Back to nature фотоальбом на 100 фото 10x15 в ассортименте

Данный товар выглядит стильно, привлекательно и современно. Помимо этого, он очень удобен и практичен в использовании.
Характеристики:
- цвет страниц - белый
- количество фотографий - 100
- размер фотографий - 10х15 см
- цвет обложки - принт
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом с кармашками и белыми страницами для 100 фотографий размером 10х15 см.
Обложка выполнена из ламинированного картона, на который нанесен нейтральный принт спокойных оттенков.
Данный товар выглядит стильно, привлекательно и современно. Помимо этого, он очень удобен и практичен в использовании.
Характеристики:
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