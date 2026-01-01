Henzo 19626 Jungle фотоальбом детский на 200 фото 10х15 в ассортименте

Описание

Детский фотоальбом имеет 200 специальных кармашков (по 2 на каждой странице) для размещения фотоснимков формата 10х15 см.

Обложка фотоальбома изготовлена из качественного ламинированного картона. В ассортименте 5 вариантов обложек: ярко-голубой с жирафом, насыщенный жёлтый с обезьянкой, синий со львом, красный с бегемотом, зелёный с зеброй.

Листы надежно соединены между собой клеевым методом. Качественные материалы предупреждают деформацию альбома и повреждение фото.

Прозрачная пленка фотокармашков надежно защищает снимки от воздействия пыли, влажности и времени. Благодаря абсолютной прозрачности сохраняется яркость и четкость снимков.

Яркие цвета и забавные зверушки полюбятся детям. Фотоальбомы прекрасно подойдут для фотоснимков ребенка от 0 до 1 года, они так же гармонично сочетаются с коллекцией снимков из детского сада и центров развития малышей постарше.

Характеристики: