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Henzo 19626 Jungle фотоальбом детский на 200 фото 10х15 в ассортименте

Henzo 19626 Jungle фотоальбом детский на 200 фото 10х15 в ассортименте

Henzo
Артикул: MTG-0365

Фотоальбом с прозрачными кармашками и белыми страницами для 200 фотографий форматом 10х15 см.

Модель производится в 5 цветовых решениях.

Альбом прекрасно подойдет для фотографий малыша любого пола.

Описание

Детский фотоальбом имеет 200 специальных кармашков (по 2 на каждой странице) для размещения фотоснимков формата 10х15 см.

Обложка фотоальбома изготовлена из качественного ламинированного картона. В ассортименте 5 вариантов обложек: ярко-голубой с жирафом, насыщенный жёлтый с обезьянкой, синий со львом, красный с бегемотом, зелёный с зеброй.

Листы надежно соединены между собой клеевым методом. Качественные материалы предупреждают деформацию альбома и повреждение фото.

Прозрачная пленка фотокармашков надежно защищает снимки от воздействия пыли, влажности и времени. Благодаря абсолютной прозрачности сохраняется яркость и четкость снимков.

Яркие цвета и забавные зверушки полюбятся детям. Фотоальбомы прекрасно подойдут для фотоснимков ребенка от 0 до 1 года, они так же гармонично сочетаются с коллекцией снимков из детского сада и центров развития малышей постарше.

Характеристики:

  • тип - детский
  • цвет страниц - белый
  • количество фотографий - 200
  • размер фотографий - 10х15 см
  • цвет обложки - принт, ярко-голубой, жёлтый, синий, красный, зелёный

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