Henzo 19561 Bobbi фотоальбом детский на 200 фото10x15 розовый

Описание

Детский фотоальбом Henzo 19561 Bobbi (розовый) состоит из 50 бумажных листов. На каждой странице находятся два пленочных кармашка для размещения фото размером 10х15 см.

Используемая бумага не содержит вредных примесей, не желтеет по прошествии времени. На ней можно делать подписи к фотографиям.

Пленка для кармашков в фотоальбоме не искажает изображение, не подвержена появлению царапин и помутнению.

Книжный переплет и плотная обложка из ламинированного картона предупреждают нарушения целостности и деформацию.

Характеристики: