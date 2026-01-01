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Henzo 19561 Bobbi фотоальбом детский на 200 фото10x15 розовый

Henzo 19561 Bobbi фотоальбом детский на 200 фото10x15 розовый

Henzo
Артикул: MTG-0360

Фотоальбом с прозрачными кармашками и белыми бумажными страницами для 200 фотографий форматом 10х15 см. Нежные розовые оттенки оформления обложки и изображение забавного медвежонка прекрасно подойдут к фотоснимкам малышки от рождения и до года.

Описание

Детский фотоальбом Henzo 19561 Bobbi (розовый) состоит из 50 бумажных листов. На каждой странице находятся два пленочных кармашка для размещения фото размером 10х15 см.

Используемая бумага не содержит вредных примесей, не желтеет по прошествии времени. На ней можно делать подписи к фотографиям.

Пленка для кармашков в фотоальбоме не искажает изображение, не подвержена появлению царапин и помутнению.

Книжный переплет и плотная обложка из ламинированного картона предупреждают нарушения целостности и деформацию.

Характеристики:

  • тип - детский
  • цвет страниц - белый
  • количество фотографий - 200
  • размер фотографий - 10х15 см
  • цвет обложки - принт, розовый

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