Henzo 19183 Flora&Fauna фотоальбом на 72 фото10x15 в ассортименте

Обложка фотоальбома с прочным декоративным рисунком изготовлена из винила - гибкого мягкого материала, который не рвется и долго служит. Она оформлена в трех вариантах: голубой (с чайками и морем), серо-голубой (с павлином) и фиолетовый (с цветами).
Пластиковый материал страниц не боится частого пролистывания, он сохраняет свою целостность и функциональность.
Фотоальбомы данной серии имеют крепление страниц способом термосварки.
Характеристики:
- цвет страниц - белый
- количество фотографий - 72
- размер фотографий - 10х15 см
- цвет обложки - 3 варианта, принт