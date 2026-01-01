Henzo 19183 Flora&Fauna фотоальбом на 72 фото10x15 в ассортименте

Описание

Обложка фотоальбома с прочным декоративным рисунком изготовлена из винила - гибкого мягкого материала, который не рвется и долго служит. Она оформлена в трех вариантах: голубой (с чайками и морем), серо-голубой (с павлином) и фиолетовый (с цветами).

Пластиковый материал страниц не боится частого пролистывания, он сохраняет свою целостность и функциональность.

Фотоальбомы данной серии имеют крепление страниц способом термосварки.

Характеристики: