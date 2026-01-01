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Henzo 19183 Flora&Fauna фотоальбом на 72 фото10x15 в ассортименте

Henzo 19183 Flora&Fauna фотоальбом на 72 фото10x15 в ассортименте

Henzo
Артикул: MTG-0358

Фотоальбом с кармашками и белыми пластиковыми страницами для 72 фотографий размером 10х15 см. 3 варианта оформления обложки в стиле "Флора и фауна".

Отличный вариант для создания собственного фото-портфолио в работе с камерой, для использования в студии.

Описание

Обложка фотоальбома с прочным декоративным рисунком изготовлена из винила - гибкого мягкого материала, который не рвется и долго служит. Она оформлена в трех вариантах: голубой (с чайками и морем), серо-голубой (с павлином) и фиолетовый (с цветами).

Пластиковый материал страниц не боится частого пролистывания, он сохраняет свою целостность и функциональность.

Фотоальбомы данной серии имеют крепление страниц способом термосварки.

Характеристики:

  • цвет страниц - белый
  • количество фотографий - 72
  • размер фотографий - 10х15 см
  • цвет обложки - 3 варианта, принт

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