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Henzo 11301 City Travel фотоальбом 60 белых страниц 28x30.5 бежевый
Henzo 11301 City Travel фотоальбом 60 белых страниц 28x30.5 бежевый
Henzo 11301 City Travel фотоальбом 60 белых страниц 28x30.5 бежевый
Henzo 11301 City Travel фотоальбом 60 белых страниц 28x30.5 бежевый

Henzo 11301 City Travel фотоальбом 60 белых страниц 28x30.5 бежевый

Henzo
Артикул: DAN-0956

Henzo 11301 City Travel - фотоальбом 60 белых страниц для фотокарточек размером 28x30,5 см.

Фотоальбом состоит из 60 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - бежевый.

Описание

Henzo 11301 City Travel фотоальбом 60 белых страниц 28x30.5 бежевый

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