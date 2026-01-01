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Henzo 11092 Lonzo фотоальбом 80 черных страниц 30x36.5 черный
Henzo 11092 Lonzo фотоальбом 80 черных страниц 30x36.5 черный
Henzo 11092 Lonzo фотоальбом 80 черных страниц 30x36.5 черный
Henzo 11092 Lonzo фотоальбом 80 черных страниц 30x36.5 черный
Henzo 11092 Lonzo фотоальбом 80 черных страниц 30x36.5 черный
Henzo 11092 Lonzo фотоальбом 80 черных страниц 30x36.5 черный

Henzo 11092 Lonzo фотоальбом 80 черных страниц 30x36.5 черный

Henzo
Артикул: DAN-5313

Фотоальбом Henzo 11092 Lonzo 80 черных страниц 30x36.5 см, черный.

Фотоальбом состоит из 80 черных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов. Максимальный размер - 30х36,5 см. Цвет обложки - черный.

Описание

Henzo 11092 Lonzo фотоальбом 80 черных страниц 30x36.5 черный

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