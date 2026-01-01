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Henzo 11091 Lonzo фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 белый
Henzo 11091 Lonzo фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 белый
Henzo 11091 Lonzo фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 белый
Henzo 11091 Lonzo фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 белый
Henzo 11091 Lonzo фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 белый

Henzo 11091 Lonzo фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 белый

Henzo
Артикул: DAN-3231

Фотоальбом на 70 черных страниц Henzo 11091 Lonzo белый, формат 28х30,5 см.

Фотоальбом состоит из 70 черных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28х30,5 см. Цвет обложки - белый.

Описание

Henzo 11091 Lonzo фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 белый

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