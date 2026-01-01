Henzo 11079 Gran Cara фотоальбом 80 белых страниц 34.5x43 синий

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом на 80 белых страниц Henzo 11079 Gran Cara синий, формат 34,5х43 см.
Фотоальбом состоит из 80 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 34,5х43 см. Цвет обложки - синий.
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