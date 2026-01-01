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Henzo 11079 Gran Cara фотоальбом 80 белых страниц 34.5x43 синий
Henzo 11079 Gran Cara фотоальбом 80 белых страниц 34.5x43 синий
Henzo 11079 Gran Cara фотоальбом 80 белых страниц 34.5x43 синий
Henzo 11079 Gran Cara фотоальбом 80 белых страниц 34.5x43 синий
Henzo 11079 Gran Cara фотоальбом 80 белых страниц 34.5x43 синий

Henzo 11079 Gran Cara фотоальбом 80 белых страниц 34.5x43 синий

Henzo
Артикул: DAN-3229

Фотоальбом на 80 белых страниц Henzo 11079 Gran Cara синий, формат 34,5х43 см.

Фотоальбом состоит из 80 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 34,5х43 см. Цвет обложки - синий.

Описание

Henzo 11079 Gran Cara фотоальбом 80 белых страниц 34.5x43 синий

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