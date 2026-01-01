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Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый

Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый

Henzo
Артикул: DAN-0952

Henzo 11077 Gran Cara - фотоальбом на 100 белых страниц для фотокарточек размером 33x31 см. 

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 33x31 см. Цвет обложки - бордовый.

Описание

Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 бордовый

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