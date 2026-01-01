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Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 белый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 белый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 белый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 белый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 белый
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 белый

Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 белый

Henzo
Артикул: DAN-0951

Henzo 11077 Gran Cara - фотоальбом на 100 белых страниц для фотокарточек размером 33x31 см. 

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 33x31 см. Цвет обложки - белый.

Описание

Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 белый

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