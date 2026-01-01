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Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 синий
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 синий
Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 синий

Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 синий

Henzo
Артикул: DAN-3227

Фотоальбом на 100 белых страниц Henzo 11077 Gran Cara синий, формат 33х31 см.

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 33х31 см. Цвет обложки - синий.

Описание

Henzo 11077 Gran Cara фотоальбом 100 белых страниц 33x31 синий

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