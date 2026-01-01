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Henzo 11072 Lonzo фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 белый

Henzo 11072 Lonzo фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 белый

Henzo
Артикул: DAN-0948

Henzo 11072 Lonzo - фотоальбом на 80 белых страниц для фотокарточек размером 30x36,5 см. 

Фотоальбом состоит из 80 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 30x36,5 см. Цвет обложки - белый.

Описание

Henzo 11072 Lonzo фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 белый

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