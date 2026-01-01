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Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий

Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий

Henzo
Артикул: DAN-0947

Henzo 11071 Lonzo - фотоальбом на 70 белых страниц для фотокарточек размером 28x30,5 см. 

Фотоальбом состоит из 70 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - синий.

Описание

Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий

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