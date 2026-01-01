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Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый
Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый

Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый

Henzo
Артикул: DAN-0946

Henzo 11071 Lonzo - фотоальбом на 70 белых страниц для фотокарточек размером 28x30,5 см. 

Фотоальбом состоит из 70 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28x30,5 см. Цвет обложки - белый.

Описание

Henzo 11071 Lonzo фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 белый

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