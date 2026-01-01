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Henzo 11005 Memory фотоальбом 100 белых страниц 30x36.5 бордовый
Henzo 11005 Memory фотоальбом 100 белых страниц 30x36.5 бордовый
Henzo 11005 Memory фотоальбом 100 белых страниц 30x36.5 бордовый

Henzo 11005 Memory фотоальбом 100 белых страниц 30x36.5 бордовый

Henzo
Артикул: DAN-3222

Фотоальбом на 100 белых страниц Henzo 11005 Memory бордовый, формат 30х36,5 см.

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов. Максимальный размер - 30х36,5 см. Цвет обложки - бордовый.

Описание

Henzo 11005 Memory фотоальбом 100 белых страниц 30x36.5 бордовый

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