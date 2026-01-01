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Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 черный
Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 черный
Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 черный
Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 черный

Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 черный

Henzo
Артикул: MTG-0117

Фотоальбом Henzo 11004 Memory черного цвета с аккуратным золотистым узором по периметру состоит из 100 белых страниц (28х30,5 см) из плотной бумаги. Вставки - из кальки. Листы надежно сшиты книжным переплетом. Плотная обложки альбома выполнена из качественной мягкой искусственной кожи. Бумага не содержит вредных примесей. Ее белоснежный цвет не сереет и не темнеет от воздействия времени и света. Для фиксации фотокарточек рекомендуется использовать фотоскотч или традиционные бумажные уголки.

Описание

Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 черный

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