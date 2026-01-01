Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 черный

Артикул: MTG-0117

Фотоальбом Henzo 11004 Memory черного цвета с аккуратным золотистым узором по периметру состоит из 100 белых страниц (28х30,5 см) из плотной бумаги. Вставки - из кальки. Листы надежно сшиты книжным переплетом. Плотная обложки альбома выполнена из качественной мягкой искусственной кожи. Бумага не содержит вредных примесей. Ее белоснежный цвет не сереет и не темнеет от воздействия времени и света. Для фиксации фотокарточек рекомендуется использовать фотоскотч или традиционные бумажные уголки.