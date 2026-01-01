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Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 зеленый
Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 зеленый
Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 зеленый

Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 зеленый

Henzo
Артикул: DAN-3221

Фотоальбом на 100 белых страниц Henzo 11004 Memory зеленый, формат 28х30,5 см.

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28х30,5 см. Цвет обложки - зеленый.

Описание

Henzo 11004 Memory фотоальбом 100 белых страниц 28x30.5 зеленый

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