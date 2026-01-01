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Henzo 10860 Promo Kashmir фотоальбом 100 белых страниц 29x33.5 сиреневый

Henzo 10860 Promo Kashmir фотоальбом 100 белых страниц 29x33.5 сиреневый

Henzo
Артикул: DAN-0943

Henzo 10860 Promo Kashmir - фотоальбом на 100 белых страниц для фотокарточек размером 29x33,5 см. 

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 29x33,5 см. Цвет обложки - сиреневый.

Описание

Henzo 10860 Promo Kashmir фотоальбом 100 белых страниц 29x33.5 сиреневый

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