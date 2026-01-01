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Henzo 10198 Champagne фотоальбом 70 белых страниц 35x35 бордовый
Henzo 10198 Champagne фотоальбом 70 белых страниц 35x35 бордовый
Henzo 10198 Champagne фотоальбом 70 белых страниц 35x35 бордовый

Henzo 10198 Champagne фотоальбом 70 белых страниц 35x35 бордовый

Henzo
Артикул: DAN-3214

Фотоальбом на 70 белых страниц Henzo 10198 Champagne бардовый, формат 35х35 см.

Фотоальбом состоит из 70 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 35х35 см. Цвет обложки - бардовый.

Описание

Henzo 10198 Champagne фотоальбом 70 белых страниц 35x35 бордовый

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