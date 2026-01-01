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Henzo 10119 Baroque фотоальбом 100 черных страниц 29x33 черный
Henzo 10119 Baroque фотоальбом 100 черных страниц 29x33 черный
Henzo 10119 Baroque фотоальбом 100 черных страниц 29x33 черный

Henzo 10119 Baroque фотоальбом 100 черных страниц 29x33 черный

Henzo
Артикул: DAN-3212

Фотоальбом на 100 черных страниц Henzo 10119 Baroque черный, формат 29х33 см.

Фотоальбом состоит из 100 ченых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 29х33 см. Цвет обложки - черный.

Описание

Henzo 10119 Baroque фотоальбом 100 черных страниц 29x33 черный

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