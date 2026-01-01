Henzo 10119 Baroque фотоальбом 100 черных страниц 29x33 черный

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом на 100 черных страниц Henzo 10119 Baroque черный, формат 29х33 см.
Фотоальбом состоит из 100 ченых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 29х33 см. Цвет обложки - черный.
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