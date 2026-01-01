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Henzo 10053 Basicline фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 черный
Henzo 10053 Basicline фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 черный
Henzo 10053 Basicline фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 черный

Henzo 10053 Basicline фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 черный

Henzo
Артикул: DAN-3210

Фотоальбом на 70 черных страниц Henzo 10053 Basicline черный, формат 28х30,5 см.

Фотоальбом состоит из 70 ченых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28х30,5 см. Цвет обложки - черный.

Описание

Henzo 10053 Basicline фотоальбом 70 черных страниц 28x30.5 черный

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