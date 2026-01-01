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Henzo 10045 Liv фотоальбом 100 белых страниц 29x33 белый
Henzo 10045 Liv фотоальбом 100 белых страниц 29x33 белый
Henzo 10045 Liv фотоальбом 100 белых страниц 29x33 белый

Henzo 10045 Liv фотоальбом 100 белых страниц 29x33 белый

Henzo
Артикул: DAN-3207

Фотоальбом на 100 белых страниц Henzo 10045 Liv белый, формат 29х33 см.

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 29х33 см. Цвет обложки - белый.

Описание

Henzo 10045 Liv фотоальбом 100 белых страниц 29x33 белый

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