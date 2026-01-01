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Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 белый
Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 белый
Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 белый

Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 белый

Henzo
Артикул: DAN-3203

Фотоальбом на 80 белых страниц Henzo 10015 Basicline белый, формат 30х36,5 см.

Фотоальбом состоит из 80 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 30х36,5 см. Цвет обложки - белый.

Описание

Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 белый

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