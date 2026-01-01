Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Henzo 10014 Basicline синего цвета с 70 белыми листами (28x30,5 см) позволяет размещать фотографии так, как Вам нравится, и помещать фотоснимки разных форматов. Страницы переложены калькой, поэтому снимки не будут склеиваться между собой со временем. Также это защитит содержимое от воздействия солнечных лучей и пыли. Фотографии можно закрепить фотоскотчем, уголками или фотоклеем. Специальная складка около корешка альбома (система Henzo Plano System) позволяет альбому не терять форму.
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