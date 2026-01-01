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Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий

Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий

Henzo
Артикул: MTG-0116

Фотоальбом Henzo 10014 Basicline синего цвета с 70 белыми листами (28x30,5 см) позволяет размещать фотографии так, как Вам нравится, и помещать фотоснимки разных форматов. Страницы переложены калькой, поэтому снимки не будут склеиваться между собой со временем. Также это защитит содержимое от воздействия солнечных лучей и пыли. Фотографии можно закрепить фотоскотчем, уголками или фотоклеем. Специальная складка около корешка альбома (система Henzo Plano System) позволяет альбому не терять форму.

Описание

Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий

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