Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 синий

Артикул: MTG-0116

Фотоальбом Henzo 10014 Basicline синего цвета с 70 белыми листами (28x30,5 см) позволяет размещать фотографии так, как Вам нравится, и помещать фотоснимки разных форматов. Страницы переложены калькой, поэтому снимки не будут склеиваться между собой со временем. Также это защитит содержимое от воздействия солнечных лучей и пыли. Фотографии можно закрепить фотоскотчем, уголками или фотоклеем. Специальная складка около корешка альбома (система Henzo Plano System) позволяет альбому не терять форму.