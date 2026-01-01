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Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 черный
Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 черный
Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 черный

Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 черный

Henzo
Артикул: DAN-3202

Фотоальбом на 70 белых страниц Henzo 10014 Basicline черный, формат 28х30,5 см.

Фотоальбом состоит из 70 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 28х30,5 см. Цвет обложки - черный.

Описание

Henzo 10014 Basicline фотоальбом 70 белых страниц 28x30.5 черный

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